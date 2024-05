UNO: Eine Million Menschen floh aus Rafah

Rund eine Million Menschen sind nach Angaben des UNO-Palästinenserhilfswerks aus Rafah geflohen.

Sie hätten die Stadt im südlichen Gazastreifen in den vergangenen drei Wochen verlassen, teilte das UNRWA mit. Am Montag hatte ein israelischer Luftangriff auf den Grenzort zu Ägypten vom Vortag, bei dem zahlreiche Zivilisten in einem Zeltlager für Kriegsflüchtlinge getötet wurden, international für massive Kritik gesorgt.

Ungeachtet eines bindenden Urteils des Internationalen Gerichtshofs (IGH), den Militäreinsatz in Rafah unverzüglich zu beenden, sind Israels Streitkräfte in der südlichsten Stadt des Gazastreifens aktiv geblieben. In einem früheren Stadium des Gaza-Kriegs Israels gegen die militante Palästinenser-Organisation Hamas hatte Israel die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen aufgefordert, sich gerade nach Rafah zu flüchten.