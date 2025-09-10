Unwetter-Schock: Tausende Camper in Lignano evakuiert

Heftige Unwetter haben Teile Norditaliens getroffen. Besonders Lignano war von massiven Überschwemmungen betroffen – sogar ein Campingplatz musste evakuiert werden.

Heftige Gewitter und starker Wind haben am Wochenende in der Region Friaul-Julisch Venetien für Chaos gesorgt. In der Badeortschaft Lignano Sabbiadoro wurden Straßen und Beherbergungsbetriebe überflutet. Feuerwehr und Zivilschutz mussten mehrfach ausrücken.

Campingplatz evakuiert

Besonders betroffen war ein Campingplatz in Lignano, auf dem rund 2.300 Gäste untergebracht waren. Vorsorglich wurde das Gelände evakuiert, nachdem Wassermassen große Teile des Platzes überfluteten.

Schäden auch in weiteren Städten

In Latisana führte der starke Regen zum teilweisen Einsturz eines Kanaldamms, weshalb eine Spur der Regionalstraße 354 gesperrt werden musste. Auch aus Grado und Bibione wurden Überschwemmungen gemeldet.

Hochwasser in Venedig

Selbst Venedig war betroffen: Medien berichteten über Hochwasser in der Lagunenstadt. Bilder aus der Region zeigten das Ausmaß der Überflutungen und die Einsätze der Einsatzkräfte.