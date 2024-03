Urlauberin vergewaltigt, getötet und von Bord geworfen

Nach dem Tod zweier Segler teilte die Polizei nun grausame Details mit.

Wie berichtet, haben im Februar dieses Jahren drei entflohene Verbrecher im Karibikstaat Grenada die Jacht zweier US-Amerikaner gekapert und die beiden vermutlich von Bord geworfen.

Drei Männer im Alter von 19, 25 und 30 Jahren waren nach Angaben der Polizei am 18. Februar aus dem Gewahrsam auf einer Wache südlich von Grenadas Hauptstadt St. George's entkommen. Ihnen werde Raub vorgeworfen, einem der Männer zusätzlich unter anderem Vergewaltigung. Drei Tage später seien sie im benachbarten Inselstaat St. Vincent und die Grenadinen gefasst worden. Die Männer sollen dorthin mit dem Katamaran gefahren sein.

Das Boot der US-Segler wurde vor einem Strand auf der Insel St. Vincent verankert gefunden. © X ×

Die Polizei in Grenada hat nun neue grausame Details zum Fall veröffentlicht. So wurde Kathleen Brandel an Bord vergewaltigt, ehe sie und ihr Mann Ralph Hendry umgebracht und von Bord geworfen wurden. Die drei mutmaßlichen Täter müssen sich nun vor Gericht wegen Mordes und Vergewaltigung verantworten - ihnen droht eine lebenslange Haftstrafe.

Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um entflohene Verbrecher. © Police