Ururgroßmutter feiert Rave-Party im Pflegeheim

Wir alle kennen den Spruch: "Man ist nur so alt, wie man sich fühlt." Dies bewies kürzlich erneut eine Ururgroßmutter anlässlich ihres 103. Geburtstags, denn sie ließ zur Feier in ihrem Pflegeheim eine Rave-Party veranstalten.

In einer herzerwärmenden Feierlichkeit hat eine Ururgroßmutter ihren 103. Geburtstag mit einer ungewöhnlichen, aber fröhlichen Rave-Party in ihrem Pflegeheim gefeiert. Vera Sak, die Jubilarin, tauchte in die Welt der Neonlichter ein, umgeben von ihrer Familie, engen Freunden und den fürsorglichen Mitarbeitern der Einrichtung.

So verlief Vera's Rave

Neonlichter und leuchtende Dekorationen: Das Chestnuts Residential Home in Grimsby, Lincolnshire, verwandelte am 1. März einen seiner Räume in einen Club, der mit Neonballons, blinkenden Lichtern und Leuchtstäben geschmückt war. Vera Sak, die stolze 103 Jahre alt wurde, erstrahlte in neon-grünen Brillen, einem Tutu und Beinstulpen, während sie fröhlich zu den Klängen der Musik mitsang.

Vera verbrachte ihren Geburtstag inmitten ihrer Familie, einschließlich ihrer beiden Söhne Robert und John, sowie der Pflegeheimmitarbeiter und anderer Bewohner. John, einer ihrer Söhne, bezeichnete die Feier liebevoll als "Veras Rave" und betonte die Freude, die der Tag brachte. Er dankte den Mitarbeitern des Pflegeheims für ihre außergewöhnliche Fürsorge und ihren unermüdlichen Einsatz.

Große Bemühungen bei besonderen Ereignissen

Pflegeheimleiterin Emma Phillips hob hervor, dass sie sich stets bemühen, besondere Ereignisse für die Bewohner zu planen. Sie betonte die harte Arbeit des Teams bei der Gestaltung der Party und unterstrich die Einzigartigkeit dieses besonderen Tages für Vera. Die Feierlichkeit war ein weiteres Zeugnis dafür, wie Pflegeheime wie das Chestnuts Residential Home individuelle Bedürfnisse ihrer Bewohner berücksichtigen und Gemeinschaft sowie Freude fördern.

Der "zweite" 21. Geburtstag

In einer anderen Ecke des Landes, im Archer's Court Care Home in Sunderland, feierte ein anderer Jubilar seinen ganz eigenen Meilenstein. Ronnie Mustard, ein 84-jähriger Mann, der am Schalttag des Jahres 1940 geboren wurde, feierte seinen "zweiten" 21. Geburtstag mit einer rockigen Party. Die Feier, die am 29. Februar stattfand, war eine Hommage an vergangene Zeiten, als Gäste und Mitarbeiter in schillernder 70er-Jahre-Mode erschienen.

Ronnie, der seit 63 Jahren mit seiner Frau Jean verheiratet ist, drückte seine Freude über die Feier aus und schwelgte in Erinnerungen an vergangene Zeiten. Sein "zweiter" 21. Geburtstag war nicht nur ein Moment der Feierlichkeit, sondern auch ein Ausdruck der Wertschätzung für das Leben und die Gemeinschaft im Pflegeheim.

Diese bewegenden Geschichten von Vera Sak und Ronnie Mustard verdeutlichen die Bedeutung von Gemeinschaft und Feierlichkeiten. Gerade in einem Pflegeheim sind Sie ein Tribut an das Engagement der Mitarbeiter und die Wertschätzung für die Individualität jedes Bewohners.