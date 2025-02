Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, ist das erste Ziel der von US-Präsident Donald Trump gegen das Gericht angeordneten Sanktion.

Der Brite Khan wird namentlich in einem Anhang zu einer von Trump in der vergangenen Woche unterzeichneten Verfügung genannt. Die Sanktionen sehen unter anderem das Einfrieren von US-Vermögenswerten sowie Einreiseverbote für sie und ihre Familien in die USA vor.