US-Senator: Radioaktive Shrimps verwandeln Menschen in Aliens

Ein republikanischer Senator aus Louisiana behauptete, dass die radioaktiv verseuchten Shrimps von Walmart Menschen in das Außerirdische aus den "Alien"-Filmen verwandeln würden.

Am vergangenen Dienstag musste der Einzelhandelsgigant Walmart radioaktiv verseuchte Shrimps aus Indonesien zurückrufen. Der republikanische Senator John Kennedy warnte im US-Senat vor ausländischen Importen und stellte eine kuriose Behauptung auf.

Verzehr lässt einen zum Alien werden

Der 73-Jährige behauptete, dass der Verzehr von ausländischen Garnelen Menschen in die Außerirdischen aus den "Alien"-Filmen verwandeln würde. Er sagte vor dem Senat: "Wenn du sie isst, wie könntest du dann am Ende aussehen wie der Außerirdische in Alien? Denn die Garnelen waren radioaktiv. Kein Scherz."

Der Senator setzte fort: "Es enthielt ein radioaktives Isotop namens Cäsium-137. Es wird dich töten. Selbst wenn es dich nicht in einen Außerirdischen verwandelt, wenn du dieses Zeug isst, garantiere ich dir, dass dir ein zusätzliches Ohr wächst. Das war schlimm genug. Offensichtlich hat die FDA einen Rückruf veranlasst."

Schlechte Kontrolle

Kennedy erklärte, dass Staaten nicht dieselben Lebensmittelstandards wie die USA haben. Der republikanische Senator warf der "National Oceanic and Atmospheric Administration" (NOAA) vor, importierte Meeresfrüchte nicht ordnungsgemäß zu kontrollieren. Die Behörde prüfe lediglich ein bis zwei Prozent der Produkte. Laut ihm besitzen Länder wie Großbritannien und China bessere Kontrollen von importierten Fischen.

In der Rede fügte Kennedy hinzu, dass Garnelen aus dem Ausland in unhygienische Umgebungen gezüchtet werden und von den Fischern mit radioaktiven Isotopen "beschossen" werden. Er warb dafür, mehr auf heimische Produkte zu setzen: "Nun, ich bin voreingenommen. Ich glaube an heimische Louisiana-Garnelen, frisch aus dem Golf, nicht radioaktiv."