Trump stellt allen Tech-Riesen DIESE eine Frage

Nur Elon Musk war zum Wirtschafts-Dinner beim Präsidenten nicht eingeladen.

US-Präsident Donald Trump lud am Donnerstag zum großen Wirtschafts-Dinner – und fast alle Tech-Bosse kamen. Dabei stellte Trump den CEOs einzeln eine entscheidende Frage: „Wie viel investieren Sie in unser Land?“

Die Antworten ließen nicht lange auf sich warten – und fielen durchaus nach dem Geschmack des Präsidenten aus. Apple-Chef Tim Cook und Meta-Gründer Mark Zuckerberg kündigten jeweils Investitionen in Höhe von 600 Milliarden US-Dollar bis 2028 an. Google-CEO Sundar Pichai versprach 250 Milliarden Dollar, während Microsoft-Chef Satya Nadella mit bis zu 80 Milliarden Dollar jährlich noch höhere Dimensionen ins Spiel brachte.

© Getty

Ein Stuhl blieb beim Dinner hingegen leer: Elon Musk war nicht eingeladen. Der Tesla-Chef hat sich mit Trump öffentlich überworfen.

Stattdessen nahm OpenAI-Chef Sam Altman teil – ein klarer Hinweis darauf, wie sehr das Thema Künstliche Intelligenz inzwischen im Zentrum der politischen und wirtschaftlichen Agenda steht.

© Getty

Während Trump sich sichtlich von den KI-Demonstrationen beeindruckt zeigte, mahnte First Lady Melania Trump in ihrer Ansprache zu Verantwortung und Maß: Technologien müssten „wie Kinder“ begleitet und gelenkt werden – mit Fürsorge, aber auch mit klaren Grenzen.