Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Trump Dinner
© Getty

Bei Dinner

Trump stellt allen Tech-Riesen DIESE eine Frage

05.09.25, 07:13
Teilen

Nur Elon Musk war zum Wirtschafts-Dinner beim Präsidenten nicht eingeladen. 

US-Präsident Donald Trump lud am Donnerstag zum großen Wirtschafts-Dinner – und fast alle Tech-Bosse kamen. Dabei stellte Trump den CEOs einzeln eine entscheidende Frage: „Wie viel investieren Sie in unser Land?“

Die Antworten ließen nicht lange auf sich warten – und fielen durchaus nach dem Geschmack des Präsidenten aus. Apple-Chef Tim Cook und Meta-Gründer Mark Zuckerberg kündigten jeweils Investitionen in Höhe von 600 Milliarden US-Dollar bis 2028 an. Google-CEO Sundar Pichai versprach 250 Milliarden Dollar, während Microsoft-Chef Satya Nadella mit bis zu 80 Milliarden Dollar jährlich noch höhere Dimensionen ins Spiel brachte.

Trump Dinner
© Getty

Ein Stuhl blieb beim Dinner hingegen leer: Elon Musk war nicht eingeladen. Der Tesla-Chef hat sich mit Trump öffentlich überworfen.

Stattdessen nahm OpenAI-Chef Sam Altman teil – ein klarer Hinweis darauf, wie sehr das Thema Künstliche Intelligenz inzwischen im Zentrum der politischen und wirtschaftlichen Agenda steht.

Trump
© Getty

Während Trump sich sichtlich von den KI-Demonstrationen beeindruckt zeigte, mahnte First Lady Melania Trump in ihrer Ansprache zu Verantwortung und Maß: Technologien müssten „wie Kinder“ begleitet und gelenkt werden – mit Fürsorge, aber auch mit klaren Grenzen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden