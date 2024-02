US-Sonde schickt erstes Foto vom Mond

Houston (Texas). Wenige Tage nach der ersten erfolgreichen kommerziellen Mondlandung hat der Lander "Odysseus" erstmals Bilder von der Oberfläche des Erdtrabanten geschickt. Das Unternehmen Intuitive Machines veröffentlichte am Montag mehrere Bilder, die "Odysseus" während der Landung in der Nacht auf Freitag aufnahm und die unter anderem die Oberfläche des Mondes zeigen.

Die Aufnahmen bestätigten unter anderem, dass "Odysseus" in einem Umkreis von 1,5 Kilometern um die ursprünglich angepeilte Landestelle in einem Krater namens "Malapart A" gelandet sei, hieß es - und damit südlicher auf dem Mond steht als je ein anderes Raumschiff. In der Gegend vermuten Wissenschafter zahlreiche Bodenschätze.

Odysseus captured this image approximately 35 seconds after pitching over during its approach to the landing site. The camera is on the starboard aft-side of the lander in this phase. 2/5 (26FEB2024 0745 CST) pic.twitter.com/oUcjk3bCqW