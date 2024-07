Harris droht üble Schlammschlacht gegen Trump

Donald Trump teilt kräftig gegen seine neue Kontrahentin Kamala Harris aus - mit allen nur erdenklichen Mitteln.

Der US-Wahlkampf ist im vollem Gange - und hat es nun so richtig in sich! Nach dem katastrophalen Auftritt von Präsident Joe Biden gegen seinen Kontrahenten Donald Trump in TV-Duell, musste er wenig später seinen Hut nehmen. Und nominierte daraufhin seine Vize Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin - was Trump nur recht schein.

Im Internet kursiert nun ein heimlich aufgenommen Video von Trump, dass bei Golfen zeigt. Dabei zieht er übelst über seine politische Gegnerin her. Harris bezeichnet er darin als "schlecht" und "erbärmlich" sowie, dass sie "leichter" zu schlagen sei als Biden.

Wie die "New York Time" berichtete, droht Harris eine echte Schlammschlacht gegen Trump. Der Republikaner hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Glaubwürdigkeit der Demokratin zu untergraben. Insidern nach sollen und sein Team alles daran setzen, eine Schmutzkübel-Kampagne sondergleichen zu initiieren.

Gerüchte und Fake News

Gerüchte und Fake News um etwaige Affären sowie Sex-Skandale Harris' kursieren schon jetzt im Internet. Vor allem im Sozialen Netzwerk "X" (das von Elon Musk betrieben wird, der Trump bekanntlich mit 41 Millionen Dollar Spendengeldern im Monat für dessen Wahl unterstützt) findet man unter Beiträgen von Harris pornografische Links.

Zudem wird ihre Beziehung zum einstigen Bürgermeister von San Francisco öffentlich verzerrt. So wird Harris unterstellt, erst seine Affäre gewesen zu sein und von der Beziehung politisch profitiert zu haben. Diese Informationen stimmen so allerdings nicht und sind daher reine Fake News.

Auch wird Harris unterstellt, sie sei mit Prügel-Rapper P. Diddy bekannt und Gast auf seinen berüchtigten Sex-Partys gewesen sein. Auch dieses Gerücht entpuppte sich als eine Lüge. Dies dürfte vermutlich erst der Anfang gewesen sein in einem US-Wahlkampf, der mit allen Mitteln geführt werden wird.