Harris-Kampagne hat eine Milliarde Dollar gesammelt

Washington. Die US-Demokratin Kamala Harris und ihre Verbündeten haben einem Insider zufolge seit dem Beginn ihres Präsidentschaftswahlkampfs eine Milliarde Dollar (910,58 Mio. Euro) an Spenden eingesammelt. In der Summe inbegriffen seien auch Gelder des Nationalen Komitees der Demokraten, sagte eine Person mit Kenntnis des Vorgangs der Nachrichtenagentur Reuters. Die Summe sei ein Zeichen für die Begeisterung der Spender für Harris vor der Abstimmung am 5. November.

Harris übernahm am 21. Juli die Kandidatur ihrer Partei vom amtierenden Präsidenten Joe Biden und sammelte dann innerhalb eines Monats etwa 500 Millionen Dollar ein. Umfragen zufolge wird ein knappes Rennen zwischen der gegenwärtigen Vizepräsidentin und dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump erwartet.