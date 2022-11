× ''Österreicherin'' wird neue Gouverneurin

Maura Haeley, 51, ist die erste Gouverneurin Amerikas, die sich offen zu ihrer lesbischen Sexualität bekennt. Vor ihrer Polit-Karriere spielte sie als Basket-Ball-Profi in Österreich.

Boston. Die 51-Jährige Marua Haeley gewann bei den Kongress- und Gouverneurswahlen im Bundesstaat Massachusetts überzeugend gegen den Republikaner Geoff Diehl. Dieser ist im Wahlkampf massiv von Donald Trump unterstützt worden es nützte nichts. Vor ihrer politischen Karriere studierte Healey an der renommierten Harvard-Universität, wo sie auch Kapitänin des Basketballteams war. Nach ihrem Abschluss in Harvard verbrachte sie auch zwei Jahre (1991-1993) als professionelle Basketballspielerin in Österreich, beim Team von BBU-Wüstenrot-Salzburg.

Sie bekam einen Zweijahresvertrag, ein Auto und 3.000 Dollar Honorar pro Monat. Gewohnt hat sie in einem kleinen Bauernhaus mit angeschlossenem Kuhstall: „Mein Schlafzimmer war direkt neben den Kühen", erzählte sie dem Boston-Globe. Eine ihrer Spielkolleginnen von damals ist Anna Ponz, 61, eine Salzburger Rechtsanwältin. Ponz erinnert sich gern an ihre ehemalige Mitspielerin, sagt zu ÖSTERREICH: „Sie war eine von zwei Ausländern in unserem Team. Sie war klein, aber eine großartige Passspielerin, eine gute Schützin und sie spielte in der Verteidigung", so Anna Ponz: „Sie war wirklich großartig, eine Teamplayerin und Anführerin. Ja, wir hatten auch wirklich viel Spaß“.

Ponz besuchte Haeley zuletzt mehrmals in Boston: „Unser Kontakt ist nie abgerissen, Maura ist eine tolle Sportlerin, eine hervorragende Frau. Ich hab‘ ihr bereits zu ihrem großartigen Erfolg gratuliert“.