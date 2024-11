Rote Party in Florida

oe24-Reporter Herbert Bauernebel verfolgte die Wahl-Nacht bei der Watch-Party von Donald Trump.

Ein Meer roter MAGA-Hüte und viele Frauen in knappen, roten Kleidern: Bei der großen „Watch Party“ des Republikaner-Kandidaten Donald Trump im „Convention Center“ in West Palm Beach (Florida) wurde die Stimmung immer ausgelassener – mit jedem Bundesstaat, den Trump in die rote Kolumne holen konnte. Ermutigende Exit-Polls oder vor allem ein zunächst unerwartet schwächeres Abschneiden von Gegnerin Kamala Harris (60) ließen die Massen toben.

Tausende Trump-Fans feiern im Messezentrum

Trump hatte das Messezentrum gemietet, um tausenden seiner Anhänger eine Chance zu geben, in der Wahlnacht feiern zu können. Und natürlich auch, um die „Nacht seines Lebens“, wie Party-Gäste meinten, mit einem riesigen Medienaufgebot ins ganze Land und die Welt auszustrahlen zu können.

© Getty ×

© Getty ×

Pompöse Bühne für Trump-Triumph

Blickfang war die große Bühne mit mehr als einem Dutzend US-Flaggen. Dort wurde Trump zum Höhepunkt der Watch-Party erwartet – wahrscheinlich mit Elon Musk (53) wurde an seiner Seite. Der Tech-Milliardär hatte zuerst gemeinsam mit Trump in Mar-a-Lago die ersten Wahlresultate verfolgt.