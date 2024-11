Sensation: Trump in ALLEN 7 Swing States vorne

Donald Trump steuert auf einen Erdrutschsieg zu.

Donald Trump steht unmittelbar vor der Rückkehr ins Weiße Haus. Der Republikaner liegt derzeit klar vor Kamala Harris und entscheidet die Wahl mit großer Wahrscheinlichkeit für sich.

LIVE-Ticker zur US-Wahl: Trump vor Durchmarsch ins Weiße Haus

Trump konnte nicht nur die traditionellen Hochburgen gewinnen, sondern liegt auch in den sieben Swing States Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Arizona und Nevada vorne.

Laut "New York Times" hat Trump in Georgia und North Carolina praktisch schon gewonnen. Der Republikaner liegt aber sensationell auch in den nördlichen Swing States (Michigan, Wisconsin und Pennsylvania) in Führung. Vor allem Pennsylvania (19 Wahlleute) gilt als wahlentscheidend.