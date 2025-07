USA genehmigen Waffen für die Ukraine für gut 300 Millionen Dollar

Die USA haben eine Waffenlieferung an die Ukraine im Wert von insgesamt 322 Millionen Dollar (275,24 Mio. Euro) gebilligt.

Das Paket umfasse Ausrüstung für Hawk-Flugabwehrraketen sowie gepanzerte Fahrzeuge vom Typ Bradley, hieß es am Mittwoch in einer Erklärung der US-Behörde für die Verteidigungszusammenarbeit (DSCA) in Washington.

Das US-Außenministerium billigte demnach die Waffenexporte, um die die Regierung in Kiew gebeten hatte. Es ist die zweite solche Genehmigung seit der Vereidigung von US-Präsident Donald Trump vor gut sechs Monaten. Die Ausrüstung zur Luftverteidigung hat demnach einen Wert von 172 Millionen Dollar, die Panzerfahrzeuge kosten rund 150 Millionen Dollar.

Trump hatte Mitte Juli noch deutlich umfangreichere Waffenlieferungen an die Ukraine angekündigt, die unter anderem Patriot-Flugabwehrsysteme umfassen. Die Kosten dafür sollen Deutschland und weitere NATO-Länder tragen. Die deutsche Bundesregierung hat Kiew zwei Patriot-Systeme aus Beständen der Bundeswehr in Aussicht gestellt.