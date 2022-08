USA töten Al-Kaida-Anführer mit Drohnen-Angriff

Die USA haben Medienberichten zufolge bei einem Drohnenangriff in Afghanistan den Chef des Terrornetzwerks Al-Kaida, Aiman al-Sawahiri, getötet.

Ein US-Regierungsvertreter sagte am Montag zunächst lediglich, die USA hätten am Wochenende eine erfolgreiche "Anti-Terrorismus-Operation gegen ein wichtiges Al-Kaida-Ziel in Afghanistan ausgeführt". Laut US-Medien wie dem Nachrichtensender CNN und der Zeitung "New York Times" war das Ziel al-Sawahiri.

Nachfolger von Bin Laden

Al-Sawahiri galt als Nachfolger von Osama bin Laden, der Kopf hinter den Anschlägen in den USA vom 11. September 2001 mit vier Passagierflugzeugen, bei denen über 3.000 Menschen starben. Bin Laden wurde 2011 bei einem Einsatz von US-Spezialkräften in Pakistan getötet. US-Präsident Joe Biden wollte sich noch am Montagabend Ortszeit zu den Ereignissen äußern.

Die radikalislamischen Taliban erklärten, ein Wohnhaus in Kabul sei am Sonntag mit einer Drohne angegriffen worden. Sie verurteilten die Attacke und warfen den USA den Bruch internationaler Prinzipien und des Vertrages zum Abzug der US-Truppen aus Afghanistan vor.

Die Taliban hatten im vergangenen Sommer Afghanistan vollständig eingenommen. Die USA und ihre Verbündeten verließen damals nach jahrelangem Militäreinsatz das Land. Die Taliban-Regierung wird international nicht anerkannt.