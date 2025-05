US-Vizepräsident JD Vance hat dem neuen deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz Glückwünsche von Präsident Donald Trump übermittelt.

Bei einer Veranstaltung der Münchner Sicherheitskonferenz in der US-Hauptstadt Washington sagte Vance:

"Ich möchte natürlich im Namen des Präsidenten unsere Glückwünsche an Kanzler Merz aussprechen." In den kommenden Tagen werde die US-Regierung ein Gespräch mit dem neuen Regierungschef führen. "Wir freuen uns darauf", so Vance.