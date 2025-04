Vatikan-Experte: Papst hat noch schwere Zeit vor sich

Gesundheitliche Einschränkungen erschweren seine Amtsführung

Nach den Worten des Vatikanexperten und Journalisten Marco Politi fängt für Papst Franziskus nach dessen Krankenhausaufenthalt eine sehr schwere Zeit an. Er könne kaum noch reden, müsse das Sprechen neu lernen und könne aufgrund der Ansteckungsgefahr keine Gruppen empfangen oder an Veranstaltungen teilnehmen, sagte Politi laut Kathpress im Interview mit der deutschen Zeitung "Augsburger Allgemeine" (Mittwoch). Dabei wolle Franziskus durchaus noch etwas erreichen.

Dass Franziskus seine Impulse nicht mehr selbst vortragen könne, sei "eine Qual" für ihn, führte der Journalist aus. "Er ist das nicht gewohnt, denn er ist ein Mann der Kommunikation, der Worte und der Gesten." Das sei etwas anderes, als zu schreiben.

Hinsichtlich der Bestrebungen des Papstes verwies der Vatikanexperte auf die Umsetzung des Schlussdokuments der Weltsynode und die geplante kirchliche Versammlung Ende 2028. Niemand wisse, ob der Papst in den nächsten Monaten wieder die Kräfte entwickeln werde, um normal zu regieren. Aber: "Solange es Franziskus möglich ist, Dokumente zu lesen und zu hören, was in der Welt passiert, solange wird er für Überraschungen gut sein."