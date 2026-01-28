Vereiste Flüsse: New York friert völlig ein

Ursache ist heftiger Wintersturm und Eiseskälte

In der Millionenmetropole New York ist infolge eines heftigen Wintersturms und bitterkalter Minustemperaturen der Fährbetrieb weitestgehend eingestellt worden. Das viele Eis auf dem Hudson River und dem East River lasse keinen Schiffsverkehr mehr zu, teilte der Fährbetreiber NYC Ferry mit. Das könne auch noch mehrere Tage so bleiben. Andere Fähranbieter in der Stadt an der US-Ostküste stellten den Betrieb ebenfalls ein oder reduzierten ihn zumindest deutlich.

In den vergangenen Tagen war ein verheerender Wintersturm über die USA hinweggezogen. Auch in New York gab es eisige Temperaturen und starken Schneefall. Für die kommenden Tage sind weiter eisige Temperaturen vorhergesagt. Außerdem beobachten Meteorologen ein Wettersystem, das möglicherweise am Wochenende neuen Schnee in die Region bringen könnte.

Auch in der US-Hauptstadt Washington ist es weiter kalt. Wer dort zu Fuß unterwegs ist, kämpft sich beim Überqueren von Straßen durch Schneehügel. Die öffentlichen Schulen bleiben auch am Mittwoch geschlossen.