Verkleideter Mann wirft Torte auf die Mona Lisa

Zu tumultartigen Szenen kam es am Sonntag im Pariser Louvre. Ein Besucher tarnte sich mit Perücke, Rollstuhl und Frauenkleid und wollte so die weltberühmte Mona Lisa mit Torte beschmieren.

Maybe this is just nuts to me????but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. ??????? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM