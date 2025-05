Vermisster Layton (14) tot – Polizei nimmt 14 Kinder fest

Der 14-Jährige wurde tot in einer Lagerhalle gefunden. Nun wurden 14 Kinder im Alter zwischen 11 und 14 Jahren festgenommen.

Dieser Fall erschüttert England. Am Freitagabend kam es in Gateshead zu einem Brand in einer Lagerhalle im Industriegebiet am Rande der 120.000-Einwohner-Stadt. Nachdem die Feuerwehr die Flammen löschen konnte, machten sie eine grausige Entdeckung. Sie entdeckten die Leiche des 14-jährigen Layton C., der zuvor als vermisst gemeldet wurde.

© Getty ×

Während man zunächst von einem tragischen Unglück ausging, nun der Paukenschlag. Wie britische Medien berichten, hat die Polizei insgesamt 14 Kinder im Alter zwischen 11 und 14 Jahren festgenommen. Den 11 Buben und drei Mädchen wird Beteiligung am Tod des 14-Jährigen vorgeworfen.

© Getty ×

© Getty ×

„Dies ist ein äußerst tragischer Vorfall, bei dem ein Kind auf traurige Weise sein Leben verloren hat. Unsere Gedanken sind bei Laytons Familie“, so Chefermittlerin Louise Jenkins. Weitere Details gab die Polizei bisher nicht bekannt.