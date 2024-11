"Victoria’s Secret"-Model samt Familie verschleppt

"Victoria’s Secret"-Model Luciana Curtis wurde mit ihrer Familie von einer Gang in eine Favela verschleppt.

Brasilien. Dieser schockierende Fall sorgt derzeit weltweit für Entsetzung: Model Luciana Curtis wurde auf einer Brasilienreise mit ihrer Familie von einer Gang verschleppt. Sie aßen in der brasilianischen Großstadt São Paulo in einem japanischen Restaurant. Nach dem Essen verließen die Brasilianerin, die seit vielen Jahren mit ihrem Mann, dem Fotografen Henrique Gendre, und den zwei gemeinsamen Kindern in New York lebt, das Lokal und wurden auf der Straße von einer Gang entführt. Sie wurden in eine Favela verschleppt.

Die Gangster zwangen die Familie mit vorgehaltener Waffe in ein Auto zu steigen. Dann fuhren sie in eine Favela im 16 Kilometer entfernten Brasilândia. Die Familie wurde eine Nacht in einem schmutzigen Verschlag gefangen gehalten. Die Entführer erpressten die Kontodaten der Familie und räumten die Bank-Konten des Paares leer. So erbeuteten die Gangmitglieder 33.000 Dollar (umgerechnet etwa 31.000 Euro).

Gangster flüchteten

Die älteste Tochter, die beim Abendessen nicht dabei war, hatte ihre Eltern und Schwester als vermisst gemeldet. Während die Polizei nach den verschollenen Touristen suchten, ließen die Gangster von ihren Opfern ab. Sie schnitten die Fesseln ihrer Opfer durch und flüchteten.

Luciana Curtis irrte mit ihrer Familie durch die Favela bis sie von örtlichen Arbeitern aufgegriffen wurde. Sie halfen ihnen zurück nach São Paulo zu kommen. Laut Polizei sei die Familie "emotional sehr erschüttert" gewesen.