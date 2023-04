Video zeigt Schmerzgriff gegen Klima-Kleber

Ein Video löst in Deutschland eine Debatte über Polizeigewalt aus.

Große Aufregung in der deutschen Hauptstadt Berlin. Im Netzt geht derzeit ein Video viral, das einen Polizeieinsatz bei einem Klimaprotest zeigt. Der Beamte geht dabei wenig zimperlich vor – der Aktivist der „Letzten Generation“ schreit sogar vor lauter Schmerzen. Der Fall wird nun untersucht.

Im Clip ist zu sehen, wie einer der Polizisten den Klima-Kleber auffordert, die Fahrbahn zu verlassen. „Dann bitte ich Sie jetzt, rüber zu gehen, sofort. Ansonsten werde ich Ihnen Schmerzen zufügen“, ist der Beamte zu hören. Der Aktivist antwortet „Ich sitze hier friedlich und Sie wollen mich einfach wegtragen.“

Im Video ist dann zu sehen, wie der Klima-Kleber an Hals und Kinn gepackt und dann - offenbar unter starken Schmerzen - von der Straßen getragen wird. Das Video hat in Deutschland eine neue Debatte über Polizeigewalt ausgelöst. Die Polizei in Berlin will den Fall nun prüfen.