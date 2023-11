Von der Leyen will keine "Vertreibung von Palästinensern"

Von der Leyen habe Ägypten am Samstag bei einem Treffen mit Präsident Abdel Fattah al-Sisi "für seine Schlüsselrolle bei der Bereitstellung und Erleichterung von humanitärer Hilfe" für bedürftige Palästinenser gedankt, schrieb von der Leyen im Onlinedienst X (Twitter).

Mit Sisi habe sie über "die anhaltende humanitäre Krise" im Gazastreifen und einen "politischen Horizont auf Grundlage einer Zweistaaten-Lösung" gesprochen, fügte die EU-Kommissarin hinzu.

I discussed the ongoing humanitarian crisis in Gaza with President @AlsisiOfficial



I thanked Egypt for its a key role in providing and facilitating humanitarian aid to vulnerable Palestinians.



We agree on the principle of no forced displacement of Palestinians and a political… pic.twitter.com/aZkVhrAKVl