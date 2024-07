Briten-Beben: Erdrutschsieg für Labour

Die oppositionelle Labour-Partei von Keir Starmer hat die Parlamentswahl in Großbritannien einer Prognose zufolge klar gewonnen.

London. In Großbritannien sind die regierenden Konservativen nach 14 Jahren abgewählt worden. Die oppositionelle Labour Party hat bei der Unterhauswahl am Donnerstag einen Erdrutschsieg erzielt und wird künftig 410 der 650 Parlamentsabgeordneten stellen, ergab eine Wählerbefragung, die nach Wahlschluss um 23 Uhr MESZ vom Fernsehsender BBC veröffentlicht wurde. Die Tories von Premier Rishi Sunak kamen nur noch auf 131 Sitze, so wenige wie noch nie seit der Parteigründung im Jahr 1834.

Premierminister Rishi Sunak mit seiner Frau Akshata Murty auf dem Weg zur Stimmabgabe. © APA/AFP/Oli SCARFF ×

Drittstärkste Kraft wurden demnach die Liberaldemokraten mit 61 Sitzen. Die rechtspopulistische Reform UK des Brexit-Vorkämpfers und langjährigen Ex-Europaabgeordneten Nigel Farage erhielt 13 Mandate. Die bisher nicht im Unterhaus vertretene Kraft überholt demnach die Schottische Nationalpartei (SNP), die stark dezimiert wurde und nur noch zehn Sitze haben wird. Die Grünen konnten einen Sitz auf zwei dazugewinnen. Die Mandate werden in 650 Wahlkreisen vergeben, wobei jeweils jener Kandidat zum Zuge kommt, der die relative Mehrheit der Stimmen erhält. Die auf andere Kandidaten entfallenden Stimmen verfallen.