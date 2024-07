Frankreichs Regierungssprecherin nahe Paris angegriffen

Nur wenige Tage vor der Stichwahl zum Parlament wurde die französische Regierungssprecherin Prisca Thevenot nahe Paris angegriffen.

Die französische Regierungssprecherin Prisca Thevenot (39) tritt bei den Wahlen selbst als Kandidatin für das Macron-Bündnis an, gewann ihren Kreis im ersten Wahlgang. Mit ihrem Team hängte sie am Mittwochabend in der Nähe von Paris Wahlplakate für die Stichwahl am Sonntag auf.

Zwei Wahlkämpfer mit Verletzungen im Krankenhaus

Dann seien sie von einer Gruppe attackiert worden, schrieb Frankreich-Premier Gabriel Attal (35) auf Twitter. Zwei der Wahlkämpfer kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus, einer soll einen Kieferbruch erlitten haben. Die Regierungssprecherin selbst soll unverletzt geblieben sein, ihre Stellvertreterin trug eine Wunde am Arm davon.

Vier Verdächtige verhaftet - drei sind minderjährig

Vier Verdächtige befinden sich laut Staatsanwaltschaft in Gewahrsam. Drei von ihnen sind sollen minderjährig sein, teilten die Behörden mit. „Alles ging sehr, sehr schnell, weil die nationale Polizei, die das Gebiet patrouillieren sollte, in weniger als fünf Minuten eintraf“, beschrieb Thevenot den Überfall gegenüber „Le Parisien“.

Premier Attal drückte ihr seine „volle Solidarität“ aus. „Gewalt und Einschüchterung haben in unserer Demokratie keinen Platz“, warnte er vor der Stichwahl am Sonntag.