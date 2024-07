Biden will wegen Müdigkeit Abendtermine beschränken

Biden sagte demnach, dass er mehr schlafen und weniger arbeiten müsse.

Washington. US-Präsident Joe Biden will Medienberichten zufolge künftig seine Abendtermine beschränken. Die "New York Times" und der US-Sender CNN berichteten unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen, dass Biden dies am Mittwoch bei einem Treffen mit demokratischen Gouverneurinnen und Gouverneuren angekündigt habe. Biden sagte demnach, dass er mehr schlafen und weniger arbeiten müsse. Das bedeute auch, abends nach 20.00 Uhr keine Veranstaltungen mehr anzusetzen.

CNN schrieb, dass die Bemerkung des 81-Jährigen einige Gouverneure verärgert habe. Bereits zuvor hatten US-Medien berichtet, dass Biden vor allem am Abend häufig nicht mehr besonders fit sei und bei solchen Terminen die Gefahr für Versprecher bestehe. Biden hatte vor einer Woche bei dem abendlichen TV-Duell gegen seinen republikanischen Herausforderer Donald Trump einen desaströsen Auftritt hingelegt. Der Demokrat versprach sich mehrfach und verlor den Faden. Nach dem Auftritt entbrannte in den USA eine Debatte darüber, ob Biden wirklich der richtige Kandidat der Demokraten für die Präsidentenwahl im November ist.