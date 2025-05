Waldbrände in Kanada geraten außer Kontrolle

In großen Teilen Kanadas breiten sich gefährliche Waldbrände weiter aus. Von landesweit mehr als 120 Brandherden loderte etwa die Hälfte außer Kontrolle, wie aus dem aktuellen nationalen Waldbrandbericht hervorging. Nach den Provinzen Manitoba und Saskatchewan sind mittlerweile auch Einwohner in den westlichsten Provinzen Alberta und British Columbia aufgerufen, sich aus den betroffenen Gebieten in Sicherheit zu bringen.

Einzelne Brände gab es auch in der im mittleren Osten gelegenen Provinz Ontario. Von den Evakuierungen betroffen waren nach Informationen der kanadischen Zeitung "Globe and Mail" Tausende Menschen.

Manitoba has issued a state of emergency due to wildfires, prompting the evacuation of approximately 17,000 residents, the largest in recent history. Stay safe ???????? pic.twitter.com/RUVx8K4Xwo