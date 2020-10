Was wir bisher über den Paris-Angreifer wissen

Mehrere Medien berichteten, dass es sich bei dem Angreifer um einen in Moskau geborenen 18-Jährigen mit tschetschenischen Wurzeln handeln soll.

Paris. Ein Geschichtslehrer ist ersten Erkenntnissen zufolge in der Nähe von Paris von einem Angreifer enthauptet worden. Die Anti-Terror-Fahnder der Staatsanwaltschaft übernahmen die Ermittlungen. Man ermittle unter anderem wegen Mordes mit Terrorhintergrund, bestätigte die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft am Freitag in Paris. Das Opfer soll Berichten zufolge Mohammed-Karikaturen im Unterricht gezeigt haben. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei getötet.

Mehrere Medien berichteten, dass es sich bei dem Angreifer um einen in Moskau geborenen 18-Jährigen handeln soll. Der Mann war nach Frankreich eingewandert und soll tschetschenische Wurzeln haben. Zur Schule des Lehrers soll er eine Verbindung haben – noch ist aber unklar im welchen Verhältnis er zur Schule und zum getöteten Lehrer stand. Er soll "Allahu akbar" ("Gott ist groß") gerufen haben und mit einem Küchenmesser bewaffnet gewesen sein. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür nicht.

Der Geschichtslehrer soll im Unterricht die Mohammed-Karikaturen beim Thema Meinungsfreiheit gezeigt haben. Der Sender BFM berichtete von einem Video, das der Vater eines Schülers Anfang des Monats auf Youtube veröffentlicht haben soll. In dem Video soll es auch um die Mohammed-Karikaturen gegangen sein.