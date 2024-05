Wegen Sauf-Touristen: Urlaubsparadies will zusperren

Die Balearen haben scheinbar ein "Briten-Problem". Jetzt soll Schluss sein mit dem Massentourismus. Alle Urlauber werden wohl ausgesperrt.

Nicht einmal zweihundert Einwohner hat das kleine Balearen-Örtchen Binibeca Vell. Trotzdem sind die Einheimischen von den Massen an Touristen geplagt. Jetzt soll keiner mehr kommen.

Bis zu 1 Million Besucher

Der Ort liegt an der Südküste Menrocas. Hier her kommen vor allem britische Urlauber - und das zu Hauf. In diesem Jahr sollen es wieder bis 1 (!) Million Besucher werden. Aber: Das Dorf ist Privateigentum und kann deshalb selbst verfügen, ob es die Massen an Touristen dulden will oder eben nicht.

Einwohner wollen abstimmen

Die Anwohner klagen über das Verhalten der Touristen. Völlig rücksichtlos gingen die Urlauber gegen die Einheimischen vor. Von den örtlichen Behörden kommt kaum Unterstützung. Jetzt wollen sich die Einwohner wehren. Im August könnte es zu einer Abstimmung kommen, ob Touristen generell ausgesperrt werden sollen.