Weihnachts-Chaos am Flughafen: Airline stoppt ALLE Flüge

Ausgerechnet zu Weihnachten streikt bei American Airlines die Technik: Die Fluglinie muss alle Flüge stoppen.

Rund um Weihnachten herrscht in den USA Vollbetrieb auf den Flughäfen. Ausgerechnet jetzt sorgt ein technisches Problem für noch mehr Chaos. Alle Weihnachtsurlauber hängen an den Flughäfen fest, denn American Airlines musste am Dienstag die Flüge aussetzen. Das teilte das Unternehmen und die Federal Aviation Administration mit."Ein geschätzter Zeitrahmen wurde nicht angegeben, aber wir versuchen, das Problem so schnell wie möglich zu beheben", schrieb American Airlines auf X (ehemals Twitter).