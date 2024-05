Weitere Hamas-Geiseln tot

Nach den Übergriffen der Hamas am 7. Oktober sollen nun zwei weitere der 230 entführten Geiseln tot sein. Die Männer stammen aus Thailand.

Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari bestätigte nun, dass zwei der nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober in Israel entführten Geiseln tot sind. Laut Medienberichten sollen die beiden Männer aus Thailand stammen und als Landarbeiter beschäftigt waren. Sie seien bereits am Tag des Überfalls getötet worden.

Die Leichen befänden sich nach wie vor in der Gewalt der Terrororganisation im Gazastreifen. Die Familien seien vom israelischen Außenministerium informiert worden, heißt es. 39 thailändische Staatsbürger sollen bei dem Überfall am 7. Oktober ermordet, 31 weitere in den Gazastreifen entführt worden sein.

Hamas: 1.200 Menschen getötet, 230 entführt

Die Hamas und ihre Unterstützer ermordeten am 7. Oktober 1.200 Menschen und entführten 230 Frauen, Männer und Kinder. 105 der Geiseln kamen nach einer Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas etwa zwei Monate später frei. Wie es den übrigen Geiseln geht ist unklar. Israel schätzt, dass etwa 100 noch am Leben sein.