18-Jähriger stirbt bei traditionellem Skirennen

Beim traditionsreichen Allalin-Rennen in Saas-Fee (CH) ist es am Samstag zu zwei schweren Unfällen gekommen – einer davon endete tödlich.

Wie die Kantonspolizei Wallis mitteilte, kollidierten gegen 11.15 Uhr zwei Skirennfahrer auf der Piste. Aus bisher ungeklärter Ursache stießen sie auf der Abfahrtsstrecke zusammen.

Für einen der beiden, einen 18-jährigen Athleten, kam jede Hilfe zu spät – er starb noch an der Unfallstelle. Der zweite Beteiligte erlitt schwere Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber der Air Zermatt ins Spital nach Sitten geflogen.

Staatsanwalt ermittelt

Bereits um 9.40 Uhr hatte sich ein weiterer schwerer Zwischenfall ereignet: Ein Rennläufer kam zu Sturz, verließ die Piste und verletzte sich dabei schwer. Auch er wurde mit dem Helikopter ins Spital gebracht. In beiden Fällen ermittelt nun die Staatsanwaltschaft.

Das Allalin-Rennen fand heuer zum 43. Mal statt und zählt zu den spektakulärsten Abfahrten im alpinen Breitensport. Es richtet sich an Amateur- und Profirennläufer und führt über neun Kilometer von 3600 Metern Höhe hinunter ins Dorf Saas-Fee. Laut Veranstaltern gilt es als das höchstgelegene Abfahrtsrennen der Welt. Am Freitag fanden Team- und Paarrennen statt, am Samstag Einzelrennen für Ski und Snowboard.