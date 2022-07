29 Menschen starben in Indien wegen gepanschtem Alkohol

In Indien sind mindestens 29 Menschen gestorben, nachdem sie gepanschten Alkohol getrunken haben.

Die Opfer im Bundesstaat Gujarat hätten ersten Untersuchungen zufolge ein Gemisch aus Wasser, Methanol und anderen Chemikalien getrunken, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Methanol ist eine chemische Verbindung aus der Stoffgruppe der Alkohole, deren Konsum für Menschen höchst gefährlich ist. Drei Menschen seien in dem Zusammenhang festgenommen worden.

Außerdem habe die Polizei seit Montag rund 600 Liter des mutmaßlich gepanschten Alkohols sichergestellt. Die Tragödie kam ans Licht, nachdem am Montag mehr und mehr Dorfbewohner, die den Alkohol konsumiert hatten, in Krankenhäuser kamen. Mindestens 30 Menschen seien in einem kritischen Zustand, berichtete der örtliche Fernsehsender NDTV.

In Indien kommen jedes Jahr Hunderte zumeist arme Menschen ums Leben, weil sie gepanschten Alkohol konsumiert haben, der billiger ist als kommerziell produzierter. Zudem gibt es indische Bundesstaaten, in denen der Alkoholverkauf und -konsum verboten ist - auch im diesmal betroffenen Bundesstaat Gujarat. Dort gibt es lediglich einige von der Regierung zugelassene Alkoholläden, die Bewohnern mit speziellen Bewilligungen sowie Ausländern Alkohol verkaufen dürfen. Kritiker argumentieren, dass Alkoholverbote die Herstellung und den Konsum von illegalem Alkohol fördern.