5 Jugendliche sollen Mädchen (16) vergewaltigt haben

Im deutschen Solingen hat eine Razzia stattgefunden. Der Verdacht: Fünf Jugendliche sollen ein 16-jähriges Mädchen in eine Falle gelockt und vergewaltigt haben.

Solingen. Die Horror-Tat liegt bereits ein Jahr zurück. Jetzt erst wurde der Fall bekannt. Ein Großaufgebot der Polizei hat in den frühen Morgenstunden vier Wohnungen durchsucht. Vermuten wird, dass sich in einer der Wohnungen die schreckliche Horror-Tat ereignete. In einer der Wohnungen leben zwei Brüder (sie sind heute 17 und 18 Jahre alt). In den anderen Wohnungen leben die beiden mutmaßlichen anderen Täter. Zwei davon sind heute 16, der andere 17 Jahre alt.

Vergewaltigung im Jahr 2023

Die Mutter des Mädchens hatte bereits im Mai 2023, also vor einem (!) Jahr, Anzeige erstattet. Bereits im Jänner 2023 soll ihre Tochter erst in einer Kleingartenanlage, dann in einer der besagten Wohnungen vergewaltigt worden sein.

Mutmaßliche Täter sollen die Tat gefilmt haben

Die "Bild"-Zeitung berichtet, dass das Mädchen mit einem der mutmaßlichen Täter verabredet war. Ihrer Mutter traute sie sich erst noch nicht von der Vergewaltigung zu erzählen, weil ihr der Täter gedroht haben soll, ein Video zu veröffentlichten. Eine erste Razzia der Polizei, unmittelbar nach der Anzeige, blieb damals noch erfolglos. Die "Bild"-Zeitung berichtet allerdings, dass Chatverläufe gefunden worden sein sollen, in denen sich die mutmaßlichen Täter über die Vergewaltigung austauschten.

Waffen-Besitz-Verdacht

Grund für die aktuelle, zweite Razzia war, dass ein Waffen-Besitz-Verdacht im Raum steht. Die Polizei erklärte nach der Durchsuchung: "Die Beamten stellten hierbei mehrere Datenträger sowie Waffen bzw. waffenähnliche Gegenstände sicher“, so ein Sprecher der Polizei. Weiter sagte der Polizeisprecher: "Den Beschuldigten drohen für den Fall einer späteren Verurteilung empfindliche Jugendstrafen.“