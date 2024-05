Supermarkt-Dach diente Frau 1 Jahr lang als Zuhause

Eine 34-jährige Frau, dem US-Medien den Spitznahmen "Rooftop-Ninja" verpassten, lebte ein Jahr lang am Dach eines Supermarktes - hinter einer 3-Meter-Reklame.

Bauarbeiter im US-Bundesstaat Michigan staunten nicht schlecht, als sie am Dach eines Supermarktes, an dem sie werken sollten, eine Frau entdeckten. Dort hatte sie sich in einem Verschlag häuslich gemacht und war kurzerhand eingezogen. Ihre "Einrichtung" glich der einer kleinen Wohnung.

Mit Boden, Drucker und Zimmerpflanze

Gut ein Jahr lang lebte die Frau laut eigener Aussage hinter einem drei Meter großen mit dem Schriftzug des Namens der Supermarkt-Kette. In dem kleinen Verschlag, das die Größe eines Zimmers hat, hatte sie sich wohnlich eingerichtet mit einem Schreibtisch samt PC, Drucker und Zimmerpflanze sowie Bodenbelägen, Lebensmittelvorräten, Kleidungsboxen und, und, und.

Frau räumte Unterkunft freiwillig

Nachdem die Verantwortlichen des Supermarktes die Dame zum Verlassen der illegalen Unterkunft aufgefordert hatten, folgte sie dieser prompt und freiwillig. Einen Teil ihres Hab und Guts darf sie mitnehmen, wobei ihr der bis dato unfreiwillige Unterkunftgeber behilflich sein wird, es an ihre neue Bleibe zu bringen, wie ein Sprecher des Supermarkts bekanntgab.