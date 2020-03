Coronavirus: Messerstich bei Hamsterkauf

Ein Streit um Toilettepapier unter Corona-Hamsterkäufern endete beinahe in einer Messerstecherei.

Erschreckende Szenen ereigneten sich in einem Supermarkt in Sydney, Australien. Ein Mann und eine Frau gerieten bei ihren Corona-Hamsterkäufen in einen Streit um die letzte Packung Klopapier. Die Frau soll daraufhin ein Messer gezückt haben. Ein Supermarkt-Angestellter wurde Augenzeuge des brutalen Streits und rief die Polizei, die die Frau daraufhin abführte.

Coronavirus führt zu Klopapier-Knappheit

In vielen Teilen Australiens wurde WC-Papier bereits rationalisiert: Woolworths erlaubt den Kunden beispielsweise nicht, mehr als vier Packungen Klopapier auf einmal zu kaufen. Auch andere Supermärkte meldeten bereits Anstürme auf Klopapier und daraus resultierende Streite und Handgreiflichkeiten. Kunden decken sich bei ihren Hamsterkäufen haufenweise mit Klopapier ein – die australische Regierung hingegen verkündet, es sei nicht erforderlich, sich dermaßen mit Toilettepapier einzudecken und Vorräte aufzustocken.