Auch wenn nur ein Labortest absolute Klarheit schafft, zeigt die aktuelle Datenlage, dass je nach Erkrankung bestimmte Symptome häufiger oder seltener auftreten.

Die Symptome des neuartigen Coronavirus Covid-19 unterscheiden sich auf den ersten Blick nur gering von denen einer Grippe oder einer Erkältung. Doch um die Lage schnell einzuschätzen, hilft eine Übersicht über die unterschiedlichen Symptome.

Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, litten laut einer Untersuchung der 41 ersten Corona-Fälle in China alle bis auf einen der Erkrankten an Fieber. 76 Prozent hatten trockenen Husten. Etwa die Hälfte litt an Kurzatmigkeit und Atemnot, was bei einer Grippe untypisch ist - und nur selten traten Müdigkeit. Kopfschmerzen und Durchfall auf.

Typische Grippesymptome wie Kopf- und Muskelschmerzen oder Niesen und Schnupfen treten bei Corona-Patienten sehr selten auf – diese Symptome weisen eher auf eine Grippe oder eine Erkältung hin. Ein weiterer Unterschied liegt im Krankheitsverlauf: Bei Corona-Patienten verlief die Krankheit in den meisten Fällen eher mild, wohingegen eine Grippe oft schlagartig auftritt.

Selbstdiagnose bringt keine Sicherheit

Auch wenn eine erste Einschätzung Hilfestellung gibt, so ersetzt die Selbstdiagnose keinen Corona-Test. Grundsätzlich sollte man sich auch fragen: Gab es zuvor einen Kontakt mit einer infizierten Person oder einer Person, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat?