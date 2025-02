Afghane raste in Menschenmenge: Mädchen (2) und Mutter (37) nach München-Anschlag verstorben

Zwei Tage nach einem Anschlag auf eine Demonstration in München erlag ein zweijähriges Kind seinen schweren Verletzungen, wie das bayerische Landeskriminalamt bestätigte. Auch die Mutter (37) ist verstorben.

Eine 37-jährige Mutter und ihre zweijährige Tochter erlagenim Krankenhaus ihren Verletzungen. Die Frau hatte am Donnerstagvormittag an der Verdi-Demo in der Seidlstraße teilgenommen, um sich für bessere Löhne im öffentlichen Dienst einzusetzen. Ihre kleine Tochter war im Kinderwagen mit dabei.

Farhad Noori (24), ein abgelehnter Asylbewerber aus Afghanistan, fuhr mit einem Mini an einem Polizeifahrzeug vorbei und raste in die Menge, wobei 39 Menschen verletzt wurden. Mutter und Kind erlitten schwerste Verletzungen.

Trotz aller medizinischen Bemühungen verloren beide ihr Leben.