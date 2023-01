Betrügerische Sternsinger im Allgäu unterwegs

Die Polizei ermittelt wegen Betrugsverdachts. 2.000 Euro wurden sichergestellt.

Im Allgäu war am Dreikönigstag eine mutmaßlich betrügerische Sternsinger-Gruppe unterwegs. Laut Polizei zogen am Freitagabend drei Frauen im Alter von 34, 32 und 31 Jahren gemeinsam mit zwei Kindern in Oberstdorf von Haus zu Haus, sangen als Sternsinger-Gruppe und behaupteten, Spenden für eine Kirchengemeinde zu sammeln. Eine Bürgerin sei jedoch stutzig geworden, weil sie die Sternsingerinnen an der Tür nicht gekannt habe und keiner Pfarrei habe zuordnen können.

Die Polizei habe die Gruppe dann angetroffen und wegen Betrugsverdachts die mehr als schon gesammelten 2.000 Euro sichergestellt. Die drei Frauen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Betrugs. Am 6. Jänner, dem Dreikönigstag, ziehen in Bayern traditionell Sternsingerinnen und Sternsinger durch die Straßen, um Spenden für benachteiligte Kinder in aller Welt zu sammeln. Sie erinnern an die Sterndeuter, die nach biblischer Überlieferung kurz nach Jesu Geburt Geschenke in den Stall von Bethlehem brachten.