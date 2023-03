Betrunkener übergab Polizei versehentlich Marihuana statt Ausweis

Statt seines Ausweises hat ein Mann in Vilshofen an der Donau in der Nähe von Passau in Deutschland der Polizei versehentlich ein Sackerl mit Marihuanablüten übergeben.

Der 24-Jährige saß in der Nacht zu Sonntag alkoholisiert und nicht mehr ansprechbar auf einem Treppenabsatz, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach fragte eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife nach dem Ausweis des jungen Mannes. Die Beamte bekamen stattdessen aber ein Sackerl mit Zigaretten, Filtern und Marihuana überreicht.