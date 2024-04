Beziehungs-Aus bei Argentinien-Präsident

Sie waren DAS Glamour-Paar Argentiniens: Der exzentrische Präsident Javier Milei (53) und die beliebte Schauspielerin Fátima Floréz (43). Jetzt aber ist alles vorbei.

Der erste Mann Argentiniens schwärmte einst vom "exotischen" Sex-Leben mit seiner Frau, der Schauspielerin und Moderatorin Fátima Floréz (sie hat 1,4 Mio. Follower). Kennengelernt haben sich beide 2022 in einer Talkshow. Sie flirteten danach auf Instagram und waren seit 2023 ein Paar. Für Milei gab Floréz damals dem Geschäftsmann Norberto Marcos Berenstein den Laufpass. Zusammen waren das Präsident und die Schauspielerin Argentiniens angesagtestes Society-Paar.

Präsident oder Liebe?

Jetzt kommt das Aus. In den Sozialen Netzwerken gibt der Präsident Einblicke in sein Seelenleben: "Aufgrund des überwältigenden beruflichen Erfolgs, den Fátima erlebt, auf die ich sehr stolz bin, hat sie zahlreiche Jobangebote erhalten“. Milei beklagt, dass seine Partnerin immer häufiger nach Europa und die USA reisen müsse, um ihre Karriere voranzutreiben. Aber auch er steht als argentinischer Präsident immer mehr unter Druck. Milei spricht von einer "komplexen Aufgabe“, die er zu bewältigen habe. Darin sieht er den Hauptgrund für die nun endgültige Trennung: "Das hat dazu geführt, dass wir getrennt leben."

Die Schauspielerin und der Präsident: Fátima Floréz (43) und Javier Milei (53).

Aus Liebe wird Freundschaft

Dass die beiden kaum Zeit für ihre Beziehung hatten, führte zum Liebes-Aus. Befreundet wollen Milei und Floréz aber auf Fälle bleiben, kündigte der Präsident an, der in den höchsten Tönen von seiner nun Ex-Partnerin spricht. In Argentinien ist Milei weiterhin Kult. Legendär sind seine Lederjacken-Auftritte bei politischen Veranstaltungen. Noch skurriler: Milei, der eine Kettensäge in die Höhe hält, um seinen Kampf für den Abbau von Bürokratie zu unterstreichen.