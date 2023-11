Biden-Bodyguard schießt auf Einbrecher

Die für den Schutz des Präsidenten und seiner Familie zuständige Sicherheitsbehörde bestätigte am Montag den Schusswaffeneinsatz, ohne aber Bidens Enkelin Naomi namentlich zu erwähnen.

Secret-Service-Sprecher Anthony Guglielmi erklärte im Kurzbotschaftendienst X (früher Twitter), Agenten der Sicherheitsbehörde seien am Sonntagabend kurz vor Mitternacht in Washington im eleganten Stadtteil Georgetown auf drei Männer gestoßen, die ein Fenster eines geparkten und nicht besetzten Fahrzeugs der Sicherheitsbehörde eingeschlagen hätten. "Während dieser Begegnung feuerte ein Bundesbeamter seine Dienstwaffe ab und es wird davon ausgegangen, dass niemand getroffen wurde."

Our preliminary statement on the weapon discharge following a break-in to a Secret Service vehicle. Two to Three possible suspects fled the scene in a vehicle and a regional bulletin has been issued to supporting units. @DCPoliceDept are investigating the incident. pic.twitter.com/lECykumT2s

