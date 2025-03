Botschaft aus Klinik: Papst bricht sein Schweigen

Erstmals seit seiner Einlieferung ins Krankenhaus vor drei Wochen ist eine Audiobotschaft des Papst Franziskus veröffentlicht worden. Darin dankte er für die Gebete.

"Ich danke euch von ganzem Herzen für eure Gebete für meine Gesundheit auf dem Platz. Ich begleite euch von hier aus", sagte der 88-Jährige. Die Botschaft wurde am Donnerstagabend auf dem Petersplatz vor den Gläubigen abgespielt, die sich versammelt hatten, um den Rosenkranz für den kranken Papst zu beten.

"Möge Gott euch segnen und die Jungfrau euch beschützen. Danke", sagte Franziskus auf Spanisch mit stark angeschlagener Stimme. Auf dem Platz vor dem Petersdom applaudierten anschließend die versammelten Menschen. Die Botschaft soll am heutigen Donnerstag aufgezeichnet worden sein, verlautete aus dem Vatikan.

Menschen beteten auf dem Petersplatz den Rosenkranz

Zum elften Abend in Folge versammelten sich Menschen am Donnerstagabend auf dem Petersplatz, um für Franziskus den Rosenkranz zu beten. Der Andacht steht jeden Abend ein anderer hochrangiger Kirchenmann vor. Der Papst liegt seit dem 14. Februar wegen einer beidseitigen Lungenentzündung in der römischen Universitätsklinik "Agostino Gemelli".

Nachdem der Papst Anfang der Woche erneut zwei Atemkrisen durchmachen musste, ist der Gesundheitszustand des Kirchenoberhaupts seither wieder "stabil". Der 88-Jährige habe am Donnerstag erneut einen Tag ohne Atemkrise verbracht, hieß es in einem Bulletin des Vatikans.

Der Papst hat demnach weiterhin Atemübungen und Physiotherapie fortgesetzt. Er sei fieberfrei, seine Blutwerte seien stabil. Die Prognose sei nach wie vor zurückhaltend, was bedeutet, dass der Papst immer noch nicht außer Gefahr ist, geht aus dem Bulletin hervor. Franziskus habe am Donnerstag geruht und gebetet. Er habe sich vormittags und nachmittags auch seiner Arbeit gewidmet.

Neues Bulletin wird erst am Samstag veröffentlicht

Angesichts des stabilen Zustand des Papstes, der sich seit dem 14. Februar in der römischen Poliklinik "Agostino Gemelli" befindet, wird am Freitagabend keine Mitteilung über seine Lage veröffentlicht. Der nächste ärztliche Bericht solle erst am Samstag verbreitet werden, hieß es. Damit unterbricht der Vatikan drei Wochen seit der Spitaleinlieferung des Papstes den gewohnten Rhythmus des abendlichen Bulletins zum Gesundheitszustand des Pontifex.

Papst Franziskus wird inzwischen mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt. Dies erfolgt zum Teil mit einer Atemmaske und zum Teil durch Kanülen. Nachtsüber trage der Papst eine Maske auf Mund und Nase, damit werde er auf nicht invasive Weise mechanisch beatmet, verlautete aus Vatikan-Kreisen am Donnerstag. Tagsüber wird er mit einem Schlauch über die Nase mit Sauerstoff versorgt.

Papst hatte am Montag zwei Anfälle

Am Montag hatte der 88-Jährige zwei Fälle akuter Ateminsuffizienz erlitten, verursacht durch erhebliche Schleimansammlungen in der Lunge und Muskelkrämpfen im Bereich der Bronchien. Daraufhin wurden zwei Bronchoskopien durchgeführt, bei denen Sekret abgesaugt wurde.

Die Sorge um den Papst, der bereits am vergangenen Freitag eine Atemkrise erlitten hatte, bleibt somit groß. Inzwischen liegt Franziskus seit 21 Tagen in der Gemelli-Klinik in Rom - so lange wie noch nie während seiner fast zwölfjährigen Amtszeit. Er wird in dem Krankenhaus wegen einer beidseitigen Lungenentzündung behandelt. In der Öffentlichkeit war er seit seiner Einlieferung nicht mehr zu sehen.

Kardinal vertrat Franziskus am Aschermittwoch

Bei der Eröffnungsmesse der Fastenzeit am Aschermittwoch auf dem Hügel Aventin in Rom wurde der Papst von Kardinal Angelo De Donatis vertreten. Der Heilige Vater wird außerdem nicht an den jährlichen Besinnungstagen zur Fastenzeit im Vatikan teilnehmen. Die sogenannten Fastenexerzitien der römischen Kurie vom 9. bis 14. März finden jedoch "in spiritueller Gemeinschaft" mit dem erkrankten Papst statt, wie der Vatikan am Dienstag mitteilte. Geleitet werden die Meditationen von dem italienischen Kapuzinerpater Roberto Pasolini, seit November "Prediger des Päpstlichen Hauses". Der Titel der Exerzitien in der vatikanischen Audienzhalle lautet "Die Hoffnung des Ewigen Lebens".