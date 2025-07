Brand in Ryanair-Flugzeug: 18 Verletzte

Bei dem Brand im Flugzeug am Flughafen von Palma de Mallorca wurden 18 Menschen verletzt.

Am Flughafen Palma de Mallorca kam es in der Nacht zu einem dramatischen Zwischenfall: In einer Ryanair-Maschine brach kurz vor dem Start ein Brand aus. Panik brach unter den Passagieren aus – einige flohen über die Tragflächen auf das Rollfeld.

18 Menschen verletzt

Insgesamt wurden 18 Menschen verletzt, sechs davon mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Drei kamen laut Medienberichten in die Clínica Rotger, die anderen drei ins Hospital Quironsalud Palmaplanas, beide in der Inselhauptstadt. Feuerwehr und Polizei waren schnell vor Ort, konnten Schlimmeres verhindern. Wohin der Flug gehen sollte, ist bislang unklar.