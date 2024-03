× Bub (7) entdeckt wertvollen Schatz bei Wald-Spaziergang

Dem siebenjährigen Riley ist bei einem Ausflug in die Natur ein spektakulärer Fund gelungen.

Klein, aber oho – und das in doppelter HInsicht: Der kleine Riley Betteridge (7) hat bei einem Spaziergang mit seinem Vater einen kleinen Stein entdeckt, der sich jedoch als wertvoller Edelstein entpuppen sollte. Der Junge aus Australien war mit seinem Vater Matt in einem Waldstück nahe des Orts Rubyvale (Bundesstaat Queensland) unterwegs, als ihm plötzlich etwas am Boden in die Augen blitzte.

Video zeigt Fund des Schatzes

Der Glücksfund am Dienstag wurde in einem Video festgehalten, das auf Social Media seither tausendfach geklickt wird. Zu sehen ist, wie Riley aufgeregt zu seinem Papa läuft, um ihm das winzige Steinchen zu zeigen. Der ahnt auf den ersten Blick, dass es sich nicht bloß um irgendeinen Stein handelt. Spätestens als Matt den Stein durchleuchtet, wird klar, dass Riley einen Schatz gefunden hat.

Der eigentlich unscheinbare, dunkle Stein beginnt im Schein des hellen Lichts plötzlich grün und blau zu schimmern – es ist ein Saphir! Auch Rileys Vater ist nun aus dem Häuschen und meint anerkennend zu seinem Sohn: "Woah, schau dir das an! Das sieht echt gut aus, Kumpel! Das ist bisher dein bester Stein!"

Vater Matt durchleuchtet den unscheinbaren Stein © Instagram/Betteridge_sapphires ×

Mehrere tausend Euro wert

Rileys Mutter Amber stellte später fest, dass der Edelstein keine Rissen oder ähnliche Schäden trägt. Sie schätzt den Wert des Saphirs auf bis zu 10.000 australische Dollar, also rund 6.000 Euro. Ein ordentlicher Batzen Geld für ein kleines Steinchen, dass Riley einfach so quasi vor der Haustür gefunden hat.

Andererseits wurde dem Buben das Auge für besondere Steine in die Wiege gelegt, denn die Arbeit mit wertvollem Gestein liegt in der Familie. Die Betteridges betreiben ein kleines Geschäft für Edelsteine in der für Bergbau bekannten Region Australiens.

Riley darf selbst entscheiden

Riley soll laut Medienberichten nun übrigens selbst entscheiden dürfen, was er mit dem Stein macht – ihn für gutes Geld verkaufen oder als eigenen Glücksbringer etwa in Form von Schmuck zu behalten.