Bus stürzt 400 Meter in die Tiefe – mindestens elf Tote

Bei einem Busunglück in Bolivien sind mindestens elf Personen ums Leben gekommen.

Bei einem Busunglück in Bolivien sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien mindestens 18 Passagiere verletzt worden, berichteten Medien am Samstag (Ortszeit) übereinstimmend. Demnach stürzte der Bus, der auf dem Weg von Kami in die Provinzhauptstadt Cochabamba war, rund 400 Meter in die Tiefe. Die Umstände des Unfalls waren zunächst unklar.

Schwere Verkehrsunfälle passieren auf den engen, bisweilen unbefestigten Bergstraßen der Andenländer häufiger. Im Laufe des vergangenen Jahres waren in Bolivien mehrere Busse auf verschiedenen Strecken in die Tiefe gestürzt, Dutzende Menschen kamen ums Leben.