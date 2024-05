China kopiert jedes Detail einer griechischen Insel

Eine chinesische Santorini-Kopie, in der auf jedes Detail geachtet wurde, schlägt jetzt hohe Wellen am anderen Ende der Welt. Im Südwesten Chinas wurde der beliebte Ferienort nachgebaut.

Dass täuschend echt erscheinende Produktfälschungen aus China kommen, ist bekannt. Doch jetzt wurde in der Provinz Yunnan ein ganzes Ferienparadies kopiert. Das „Santorini Dali Resort“ kommt dem Original sehr nahe, auf jedes Detail wurde geachtet.

Insel ist nicht im Meer, sondern in einem See

Doch statt im Meer liegt der Nachbau „made in China“ in einem See. Trotzdem zeigen sich Bloggerinnen begeistert. Wohl auch durch Einladungen, Spesen etc., die ihnen alle beglichen wurden. Denn die künstliche Insel war sehr teuer.

© joe24

Mehr als eine Milliarde Euro wurde umgerechnet in den letzten Monaten in das Projekt investiert. Bis dato wurden aber erst die für Santorin typisch weiß getünchten Häuser mit gemütlichen Terrassen mit Seeblick auf 3700 Hektar nachgebaut. Es sollen noch zahlreiche Themen-Restaurants und Co. folgen.

„Es ist eine überzeugende Nachbildung“, erklärte eine italienische Bloggerin gegenüber „The Sun“. Sie sei schon mehrmals in Santorini gewesen, alles wirke ganz gleich. Die "Essenz Griechenlands" sei jedoch „unersetzlich".