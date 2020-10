Deutsche (15) bei Gruppenvergewaltigung gefilmt

Am Dienstag wird dem mutmaßlichen Täter (17) der Prozess gemacht: Ihm wird Vergewaltigung und Gruppenvergewaltigung vorgeworfen.

Deutschland - Obwohl die Taten bereits 2018 und 2019 passierten, wurden sie jetzt erst durch den bevorstehenden Prozess öffentlich gemacht: Der Jugendliche soll sich laut Anklage vom 25. Dezember 2019 in der Nähe des König-Albert-Bads in Löbau (Deutschland) an einer 15-Jährigen vergangen haben. Danach soll er drei seiner Cousins herbeigeholt haben, die das Mädchen ebenfalls vergewaltigten. Die Burschen filmten die schreckliche Gruppenvergewaltigung mit dem Handy.

Doch die Anklageschrift ist länger: Der 17-Jährige soll außerdem 2019 ein Kind (13) sexuell missbraucht haben. Ein weiteres Opfer (14) zwang er laut Anklage 2018/2019 zum Oralsex, drohte mit Schlägen, falls es sich weigern würde. Auch dabei soll ein Komplize die Tat gefilmt haben.

Der in Deutschland geborene Türke sitzt seit Februar 2020 in U-Haft. Ihm drohen bei Verurteilung bis zu zehn Jahre Haft.