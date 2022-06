Deutsche bringt Kind im Ozean zur Welt und nennt es "Ocean"

Ohne fremde Hilfe bringt die Deutsche Josy Peikert (37) ihr Baby in einer Meeresbrandung zur Welt – das Video der Geburt wird seither im Netz gefeiert.

Was wie ein Zufall klingt, war genau geplant: Die Auswanderin Josy Peikert wollte nach drei Geburten beim vierten Kind eine "freie Geburt" durchziehen – weil sie glaubt, Ärzte und Hebammen würden "bei der Geburt etwas wegnehmen, was der weibliche Körper alleine kann". "Meine erste Geburt in einer Klinik war traumatisch", erklärt sie auf Instagram. Die zweite habe sie zuhause gehabt, aber bei der dritten sei ihr bereits die Anwesenheit der Hebamme zu viel gewesen.

Als nun also die Wehen einsetzten, fuhr die Deutsche mit ihrem Mann an den Strand und gebar das Kind in der Meeresbrandung. In Erinnerung an diese besondere Geburt nannte Josy ihr Baby sogar nach dem Meer: Bodhi Amor Ocean heißt der Junge.