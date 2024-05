× Diego Maradona soll jetzt exhumiert werden

Es war 2020, als Fußball-Legende Diego Maradona mit nur 60 Jahren verstarb. Seine letzte Ruhe hat er aber bis heute nicht gefunden

Es war ein Herzinfarkt, der Diego Maradona vor knapp vier Jahren aus dem Leben riss. Begraben wurde der Argentinier auf den Privatfriedhof Bella Vista - ein Vorort von Buenos Aires. Jetzt soll seine letzte Ruhe aber gestört werden.

Maradonas Familie besteht nämlich darauf, dass die sterblichen Überreste des Kickers in ein Mausoleum direkt in der Hauptstadt überführt werden. In einem Schreiben an ein Gericht, heißt es: Das Mausoleum Memorial del Diez sei „ein viel sichererer Ort als der jetzige“ und alle Menschen sollten die Möglichkeit bekommen, „dem größten argentinischen Idol die Ehre zu erweisen“. Der Antrag wurde von Maradonas Töchtern Dalma, Gianinna und Jana sowie seiner ehemalige Lebensgefährtin Veronica Ojeda, der Mutter seines jüngsten Sohnes Diego Junior, gestellt.

Zur Zeit wird der Antrag von Gericht geprüft. Ob dem letztendlich auch stattgegeben wird, ist noch nicht klar.